Covid-19: Le Sénégal enregistre 2 décès supplémentaires, 14 nouveaux cas, dont 7 importés

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19, ce lundi 19 octobre. Sur 829 tests effectués, 14 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 1,69%. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par les services sanitaires, 7 cas importés (AIBD) et 4 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit : Ouest Foire (1), Dakar Plateau(1), Matam (1) et Yoff (1).



Le Directeur de la Prévention du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 50 patients qui étaient sous traitement, 5 cas graves et 2 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier dimanche, 18 octobre 2020.



A ce jour, le Sénégal compte 15. 432 cas déclarés positifs dont 13. 865 guéris, 3 19 décédés et donc 1. 242 malades sous traitement.

