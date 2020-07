Covid-19: Le Sénégal enregistre 3 nouveaux décès, 44 cas graves en réanimation, 78 tests positifs et 39 patients guéris

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juillet 2020 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé 3 nouveaux décès, portant à 133 morts le nombre total. Pendant ce temps, les cas positifs augmentent avec 78 nouveaux tests positifs sur les 838 prélèvements réalisés, soit un taux de positivité de 9,31%.



Il s’agit de 54 cas contacts suivis et 24 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Touba (3), Khombole (2), Plateau (2), Thiès (2), Sangalkam (2), Yoff (2), Almadies (1), Fann (1), Guédiawaye (1), Joal (1), Kaolack (1), Liberté 5 (1), Liberté 6 (1), Mbao (1), Mbour (1), Ngor (1), Parcelles Assainies (1), Patte D’oie (1) et Saint Louis (1)



39 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Là où 44 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 7478 cas positifs, dont 4909 guéris, 136 décès et 2432 encore sous traitement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos