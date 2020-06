Covid - 19 - Le Sénégal passe à 84 morts, Dakar va franchir le cap des 5000 cas ce lundi Le Sénégal a connu une semaine macabre avec 24 morts, portant le nombre de décès à 84. Mais le sidérant est que Dakar, la capitale va franchir le chiffre fatidique de 5000 cas ce 22 juin 2020.

C'était l'émoi quand le Sénégal avait atteint son centième cas dans la pandémie de la Covid-19. Mais ça, c'était avant. Avec 4999 cas ce dimanche, le cap du 5000 sera franchi aujourd'hui 22 juin 2020. Et cela ne concerne que la région de Dakar.

Jugez en le décompte dans les districts de Dakar-Ouest (870), Dakar-Centre (807), Dakar-Nord (797) et Dakar-Sud (797). Suivent les districts de la banlieue avec Guédiawaye (274 cas, Mbao (211), Rufisque (167), Pikine (139), Keur Massar (133), Sangalkam (123), Yeumbeul (105) et Diamniadio (76).

Et si l'on se réfère à la semaine macabre comme souligné par Libération avec 24 morts en une semaine, ce qui donne un total de 84 décès. le journal ne s'arrête pas, informe que 249 malades de plus ont été recensés en deux jours, avec 21 patients en réanimation dont l'état est jugé grave.



