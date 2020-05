Covid-19 : Le Sénégal va recevoir des Nations Unies une contribution de 121 milliards

Les Nations Unies ont annoncé un financement d’environ 121 milliards (203.805.926 US$’’), pour aider le Sénégal dans sa riposte à la pandémie de Covid-19.



Sur ce montant, "156.991.740 US$ ont été déjà mobilisés par les différentes entités des Nations Unies au Sénégal’’, indique un communiqué parvenu à l’APS. Le gap à rechercher est de 46.814.186 US$, précise le système des Nations Unies au Sénégal, après avoir présenté vendredi son Plan de préparation et de réponse au Covid-19, au ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.



Le communiqué souligne que "le Plan de préparation et de réponse au COVID-19 du SNU au Sénégal, a été élaboré" sur la base du contexte et des besoins du Sénégal, "notamment en appuyant les priorités identifiées par le Gouvernement dans le Plan de réponse national au COVID-19’’.



"En outre, il tient compte des trois priorités mondiales de l’ONU, que sont la suppression du virus pour le contrôle de la pandémie, la sauvegarde de vies et des moyens de subsistance et la construction de l’après COVID-19.’’



Le communiqué indique que sa mise en place fait suite à la publication, par l’OMS, du Plan stratégique de préparation et de riposte au COVID-19. Et elle "s’appuie sur les lignes directrices de la planification des équipes-pays des Nations Unies et des partenaires, publiées le 12 février 2020 par l’OMS’’.



"L’objectif stratégique de l’appui des Nations Unies à la réponse nationale est d’ici la fin de l’année 2020, de donner un soutien concret, multiforme, adapté au contexte et flexible, au gouvernement du Sénégal et au peuple Sénégalais dans la lutte contre le COVID-19", précise le texte.



Le système des Nations Unies dit avoir réorienté les programmes des entités de l’ONU au Sénégal, notamment ceux définis dans le Plan Cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement du Sénégal (PNUAD), pour un soutien au Programme de résilience économique et sociale, qui intègre les activités visant à renforcer le système de santé.



Le SNU dit s’atteler à "œuvrer à la réalisation’’ de l’objectif primordial du renforcement du système sanitaire.



Le plan prévoit un appui relatif au renforcement des populations à la résilience, en particulier les femmes, les enfants et aborde également les défis en termes de stabilité macroéconomique.



"L’approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques, et en denrées de première nécessité, constitue également un volet important du plan de réponse du SNU au COVID-19.’’



"Face au COVID19, le système des Nations Unies est plus que jamais engagé aux côtés du Sénégal, en étant à l’écoute des besoins du pays, en particulier des groupes les plus vulnérables, et en étant proactif, innovant, coordonné et flexible’’, a déclaré Lena Savelli, coordonnatrice résidente des Nations au Sénégal.



APS

