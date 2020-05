Covid 19 : Le dernier cas détecté à Saint Louis est guéri, la vielle ville passe à zéro cas

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 09:10

Le septième patient du coronavirus sous traitement au centre épidémiologique de Saint-Louis a été déclaré guéri faisant que cette région du nord du pays ne compte plus officiellement de cas de Covid-19, a appris l’APS mardi de la région médicale.



"Le dernier patient atteint du Covid-19 interné au centre de traitement épidémiologique de Saint-Louis est sorti aujourd’hui après un deuxième contrôle négatif", a notamment déclaré à l’APS, le chef du Bureau régional pour l’éducation et l’information de la région médicale.



Abdourahmane Traoré a précisé que le patient en question avait été contaminé par son père, un mareyeur déclaré guéri depuis quelques jours après avoir été contrôlé positif à son retour à Saint-Louis.



Cela fait que la région ne compte plus de cas positif au Covid-19, a fait savoir Traoré non sans rappeler que la surveillance épidémiologique était toujours de rigueur dans la région.



Il a signalé que des alertes ont été émises depuis 24 heures, poussant les autorités sanitaires à faire des investigations ayant permis de retracer et d’assurer un suivi de quelque 228 voyageurs entrés récemment à Saint-Louis.

Aps



