Covid-19 : Le district de Dakar-Ouest bat tous les records des cas enregistrés et inquiète les habitants

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juillet 2020 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

La situation est devenue désespérée dans les communes et quartiers de ce district qui englobent Ouakam, Ngor, Almadies, Yoff avec ses agglomérations de Nord Foire et Ouest Foire.



En effet, informe LeQuotidien, plus de 1100 cas positifs au coronavirus ont été détectés par le district. Lequel bat tous les records et inquiète les habitants. Mieux, l’omerta qui entoure ce district irrite les habitants qui ne savent plus à quel saint se vouer.



