Covid-19: Le message émouvant de la députée Yeya Diallo après sa guérison La députée Yéya Diallo testée positive au coronavirus le 23 juin passé, est guérie. C’est elle-même qui a donné la nouvelle sur sa page Facebook. Elle a également raconté ce qu’elle a vécu à l’hôpital et a remercié tout le peuple sénégalais.

"Alhamdoulilah, les mots sont bien pauvres pour traduire le ressenti, mais je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu (SWT) et prier sur le prophète Moukhamed (PSL).



Dieu a voulu que je sois testée positive un 23 Juin, il a décidé que je serai déclarée guérie ce jour. Je remercie tout le peuple sénégalais, particulièrement nos guides religieux et le clergé catholique. Mes sincères remerciements et ma profonde gratitude vont à l'endroit de ma famille, mes amis, mes honorables collègues députés et mes camarades.



Je mesure à sa juste valeur vos souhaits de guérison et vos prières. J’ai vécu de très intenses tourbillons d’émotions, accablée par la faiblesse, la fatigue et la douleur. Mais je n'ai jamais voulu abandonner grâce à vos prières et vos multiples messages de sympathie, d'encouragement.



Au personnel de la santé, je dis MERCI ... Ce personnel dévoué et infatigable de l’Hôpital Principal m'a aidé à surmonter cette épreuve en toute quiétude. Personne ne me l'a raconté. Ces quelques jours passés auprès de vous, m'ont permis d'apprécier votre engagement et surtout, votre détermination à nous tirer d'affaire chaque jour et à chaque instant.



Je salue en cela votre professionnalisme, votre dévouement et votre sens patriotique. Merci la présence, pour le soutien et l'amour que vous m'avez apportés. Merci d'avoir autant pris soin de moi durant mon hospitalisation. C'est aussi avec beaucoup de tristesse que j'ai appris de mon lit d'hôpital, le rappel à Dieu du vénéré porte-parole des Tidianes, mon bien-aimé père Pape Malick Sy.



Une autre perte immense pour ma famille socialiste avec le rappel à Dieu de ma chère grand-mère Adjaratou Soda Samb, mère de Madame la Secrétaires generale du Parti Socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye.

Que firdawsi soit leurs demeures éternelles... Amine



Chers amis merci pour tout

Merci de faire partie de ma vie

Sachez que mes mains n'ont pas applaudi mais mon coeur à dit MERCI ".







