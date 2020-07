Covid 19:Le ministère de la Santé arrête les tests sur les cas asymptomatiques... Le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Bousso a annoncé les changements apportés sur le processus de dépistage.

« Il faut que les populations comprennent que la stratégie a changé et qu’on ne soit pas là à demander des tests. Désormais, les tests se feront sur les personnes symptomatiques et les personnes vulnérables », a-t-il déclaré.

Non sans préciser que cela ne veut pas dire que les personnes contacts ne seront pas suivies. Elles seront répertoriées et suivies.

