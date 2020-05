Covid 19: Le patient décédé ce mardi, souffrait d'asthme, d’hypertension et de diabète

Le Sénégal a enregistré son 12e décès lié au Covid-19 mardi tard dans la nuit. Il s’agit d'un individu de 37 ans qui était très engagé dans la sensibilisation contre la transmission communautaire du virus à Rebeuss, une localité de la capitale sénégalaise. Le jeune qui avait une santé fragile, souffrait d'asthme, d’hypertension, de diabète et de surpoids.



Selon la Rfm qui donne l’information, le défunt ne cessait de répéter à ses proches et voisins que le coronavirus est bien une réalité et qu’il fallait se protéger.



Webmaster de profession, le défunt, de très forte corpulence, travaillait dans un laboratoire médical. Sa famille a été mise en quarantaine après qu’il ait été testé positif au coronavirus.



Pour l’heure, seule quelques proche ont été informés de sa mort. Sa mère encore en isolement n’est pas mis au courant.

