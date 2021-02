Covid-19 : Le variant britannique présent dans 80 pays Le rythme de propagation du nouveau virus COv 202012/01, encore appelé variant britannique, prend des proportions inquiétantes. En effet, depuis son apparition le 20 septembre dernier dans le Sud-Est de l’Angleterre, cette nouvelle souche du virus a fini de se propager dans 80 pays.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021

Alors que l’heure est a la recherche et l’obtention de vaccin contre la covid-19, le variant britannique continue de mener sa course en s’installant dans 80 pays. L’annonce a été faite par l’Organisation Mondiale de la Sante (Oms) qui souligne, au passage, que depuis la dernière mise a jour en date du 27 janvier, la variante COV 202012/01 a été détectée dans dix pays supplémentaires.



Une propagation qui s’explique, d’après l’agence sanitaire de l’ONU dans son dernier bulletin épidémiologique, par le nombre de cas importes ou de transmission communautaire de cette variante.



En effet, le taux de transmission de ce nouveau variant serait de 50% et de 70% plus élève que le virus à l’ origine de la pandémie. Aussi son profil génétique ou génome est porteur de 14 mutations, dont sept sont situées dans les régions codant pour la protéine Spike, qui sert de médiateur pour l’entrée du virus dans les cellules humaines.

Il s’agit d’un nombre de modifications relativement importantes par rapport aux nombreuses variantes en circulation dans le monde.



Il faut également noter qu’a ce jour, le génome de ce nouveau variant a été largement séquence (et les données partagées) a partir d’échantillons recueillis principalement au Royaume-Uni. Les mutations faisant naturellement partie de l’évolution des virus, dans le cas de ce nouveau variant, elles peuvent résulter d’erreurs aléatoires lors de la réplication du virus. Elles peuvent aussi être induites par des protéines antivirales présentes chez les personnes infectées.



Le variant sud africain présent dans 41 pays



Concomitamment au variant britannique, celui identifie en Afrique du Sud, encore appelé variante 501Y.V2, lignée B.1.351, a fini par s’installer dans 41 pays, soit dix de plus en une semaine, renseigne toujours l’Oms. Quant au variant brésilien, il a été signale dans deux pays supplémentaires. A ce jour, cette variante a été identifiée dans dix pays situes dans quatre des six régions de l’Oms.



Aussi, l’agence onusienne a indique que des vérifications ont lieu pour cinq des pays ou le variant britannique est mentionne et pour six ou le variant sud-africain est présent. Face a cette extension préoccupante des variant dans le monde, l’Oms a organise la semaine dernière une rencontre multidisciplinaire sur la transmission de la Covid-19 et ses variants. Venus du Brésil, du Danemark, d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni, les différents participants ont présente des travaux en cours visant à comprendre les aspects de la transmission des variantes préoccupantes qui apparaissent dans leur pays.

L’As



