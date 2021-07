Covid-19: Légère baisse malgré 10 décès, le retour des "pèlerins" de la Tabaski guetté avec anxiété Il y a une légère baisse du taux de positivité notée ce mercredi 20 juillet 2021. De 35%, hier mardi, avec 2573 prélèvements effectués, le taux est passé à 23,7%, ce mercredi, sur 3050 tests réalisés avec 724 nouveaux cas. Mais le bémol du bilan du jour, c’est le nombre de décès qui a connu une augmentation. De 9, hier mardi, les morts de la Covid-19 sont passés 10, ce mercredi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021 à 07:29 | | 0 commentaire(s)|

Les nouvelles infections se répartissent comme suit : 79 cas contacts suivis par les services sanitaires, 3 cas importés et enregistrés au niveau de l’AIBD et 642 issus de la transmission communautaire. La capitale continue d’enregistrer le plus grand nombre de contaminations communautaires avec 423 cas. Ses départements, Dakar, Rufisque Pikine enregistrent respectivement, 225, 154 et 17 cas.



Trente-sept (37) patients sont dans un état grave et 253 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris.



À ce jour, 54 297 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 44 055 guéris, 1246 décédés et donc 8 995 sont sous traitement. Cependant, on guette avec anxiété le retour des pèlerins de la Tabaski.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos