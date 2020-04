Covid-19. Les Collectivités territoriales décaissent 1 milliard 600 millions (Photos) Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires M. Oumar Guèye, a reçu ce vendredi 10 avril 2020, à la Salle de conférence du ministère, le président de l’Association des maires du Sénégal (AMS), M. Aliou Sall ainsi que le président de l’Association des Départements du Sénégal (ADS), M. Adama Diouf.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’engagement de tous les élus qui répondent à l’appel de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, pour la lutte contre cet ennemi vicieux et invisible : le Covid-19. Au cours de cette rencontre, le ministre Oumar Gueye axé son intervention autour de quelques axes essentiels.



D’abord, le ministre a fait le point sur la contribution des Collectivités territoriales qui s’élève à Un milliard 677 millions de FCFA collectés en l’espace d’une semaine ainsi que des lots matériels distribués à la population.

La situation économique très affectée par le Covid-19, était également au menu de la rencontre. Pour pallier cela, les collectivités territoriales s’engagent auprès des Chambres de métier et de commerce, à faire travailler les tailleurs pour la confection de masques.



Et pour terminer, le ministre des Collectivités territoriales soutient qu’une réunion d’évaluation sur la participation des élus dans la lutte contre cette pandémie, sera organisée chaque semaine.



M. Aliou Sall, président de l’Association des maires du Sénégal ainsi que le président de l’Association des départementaux du Sénégal, Adama Diouf, au nom de tous les élus locaux, ont remercié vivement le président de la République, pour sa détermination à mobiliser toute la nation pour lutter contre cette pandémie. Ces derniers s’engagent ainsi tous à côté du ministre Oumar Guèye pour continuer le combat.







