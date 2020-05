Covid 19 : Les photographes artisans alertent le président de la République sur leur situation

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mai 2020

Les photographes subissent de plein fouet l’impact du Covid-19. Selon le journal l’As faute de manifestations, baptêmes, mariages et évènements religieux, les photographes sont dans la dèche.

Certains d’entre eux, lit-on dans les colonnes du journal, qui avaient des studios de photos et laboratoires peinent aujourd’hui à s’acquitter de leurs locations et des salaires de leurs employés.

Le secrétaire général du Syndicat national des photographes professionnels du Sénégal (Synpros) Cheikh Cissé alerte le Ministre Dame Diop et le Président de la République sur leur situation

