Covid-19: Les statistiques de Delta dévastatrices et mortelles La troisième vague de la Covid-19 sera sans aucun doute l'un des épisodes les plus traumatisants pour les sénégalais avec sa chaîne de contamination rapide et mortelle somme toute. Et ce, à tous les niveaux.

Samedi 31 Juillet 2021

Tout le monde est à la portée de Delta. Selon Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, "des enfants de deux ans sont morts de la Covid-19".



"40% des contaminés dans les tranches d'âge de 25-45 ans. 54% de femmes chez les personnes atteintes de la Covid-19. Le personnel de santé est atteint, 473 agents depuis le début de la pandémie , avec des morts", révèle Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.



Elle poursuit sur les chiffres de Delta: "70% des infectés le sont par le variant Delta. Les tout-petits et les femmes enceintes sont aussi touchés, ce qui amène la plupart du temps des tensions sur les lits d'hospitalisation", soutient-elle.

