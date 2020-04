Covid-19: Liberté provisoire refusée à Boughazelli et Brice Olivier Sylvain

Si Hissène Habré a bénéficié d’une liberté surveillée de 60 jours, d’autres détenus n’auront pas cette chance. C’est le cas notamment de Seydina Fall alias Boughazelli et Brice Olivier Sylvain, l’ancien de l’As Dakar Sacré-Cœur écroué pour pédophilie.



"Libération Online" révèle que ces derniers avaient discrètement introduit des demandes de mise en liberté provisoire auprès du doyen des juges, Samba Sall. Et c’est ce mardi 7 avril que le magistrat a livré son verdict allant dans le sens de les en priver. Ils restent donc derrière les barreaux en attendant leur jugement sauf s’ils décident encore de tenter leurs chances.

