Covid-19 - Macky Sall: La création d'une Cellule nationale de crise et d'un Fonds de Riposte et de Solidarité en perspective

Le chef de l’Etat Macky Sall s’est dit déterminé à éradiquer le Covid-19 du territoire sénégalais.



En réunion du Conseil des ministres ce mercredi, il a exhorté le gouvernement à ne ménager aucun effort pour vaincre la pandémie qui prend des proportions inquiétantes à travers le pays.



Le président de la République a, dans ce contexte, rappelé aux membres du Gouvernement " la nécessité de faire appliquer, sans délai, toutes les six (6) décisions majeures " qu’il a déjà prises.



Il a indiqué que " chaque ministre, dans son secteur, doit prendre les mesures idoines complémentaires ", indique le communiqué issu dudit conseil.



Lequel ajoute que le Chef de l’Etat a, par ailleurs, " décidé de la création d’une Cellule nationale de crise et d’un Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du COVID- 19 (FORCE-COVID-19) ".



Il a remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution et invité " les ministres à contribuer, chacun, à hauteur d’un million de FCFA ".



Macky Sall a, par ailleurs, demandé au Gouvernement de mieux impliquer le Service national d'Hygiène, ainsi que le Service civique national et de mettre en place des stocks durables de sécurité, lit-on dans le texte.

