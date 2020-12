Covid-19: Macky Sall appelle à une réunion d'évaluation de la stratégie de lutte Le Chef de l’État, Macky Sall, présidant le Conseil des ministres, ce mercredi, 9 décembre, a annoncé qu’il présidera "très prochainement" une rencontre d’évaluation prospective de la stratégie de lutte contre la Covid-19.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 04:54 | | 0 commentaire(s)|

Avant d’en informer le gouvernement, Macky Sall, toujours sur la situation de la pandémie de la Covid-19, a rappelé aux ministres "l’impératif d’accroître la vigilance et d’améliorer l’efficacité des dispositifs de sécurité publique et sanitaire" afin "d’assurer le respect par les populations des mesures barrières et du port obligatoire du masque dans les lieux et transports publics".



Au Sénégal, l’évolution actuelle de la pandémie inquiète. La courbe a pris le sens inverse avec une forte hausse des cas, loin de la baisse enregistrée entre octobre et novembre derniers.



Lors du précédent Conseil des ministres, Macky Sall insistant déjà sur l’impératif de veiller à l’observance des règles et mesures barrières lors des manifestations et rassemblements qui doivent être réduits au strict minimum, avait, à cet égard, demandé à Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, de lui proposer de "nouvelles mesures préventives" visant à endiguer durablement la pandémie de la Covid 19 et éviter l’engorgement de nos structures sanitaires.





La tutelle, montant au créneau, avait brandit le bâton, contre la tendance à la hausse observée ces dernières semaines. Dans ce sens, Abdoulaye Diouf Sarr avait appelé les populations "à la mobilisation et à l’engagement pour freiner la propagation du virus." Ce, "afin d’éviter la prise de toute mesure contraignante".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos