Covid-19/ Malades du cancer et drépanocytaires: La vaccination récommandée

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recommandé la vaccination aux malades du cancer et les drépanocytaires.



Pr Fatou Samba Ndiaye, Chef service hématologie de L’hôpital Dalal Jamm, a exhorté, ce mardi, les malades du cancer en général et du cancer du sein en particulier à se faire vacciner.



D’après elle, cette vaccination obéit toutefois à des règles. «La vaccination doit être faite avant le début de toute chimiothérapie. C’est-à-dire trois mois après les cures de chimiothérapie. Elle peut aussi, se faire entre deux cures espacées de 15 jours», explique-t-elle.



Pr. Fatou Samba Ndiaye précise que cette recommandation concerne aussi, les femmes enceintes drépanocytaires.



