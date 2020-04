Covid 19- Manque d’eau à Thiès : Fayou et Mbour 3 vivent le calvaire

Le lavage des mains, l’hygiène proprement, parlant est une exigence de temps du Covid 19. Mais, des quartiers de Thiès, à savoir Fayou, Mbour 3, contraints à une pénurie d’eau, peinent à répondre aux exigences hygiéniques. Les populations de ces localités déplorent un manque, datant de plus de deux semaines.



Face à cette situation, ces résidents regrettent que leurs quartiers ne sont pas facilement alimentés. Et, à chaque fois, qu’il y a des couacs dans la distribution d’eau, c’est eux qui en pâtissent le plus. Avec affaire de Covid 19, leur situation devient plus alarmante que jamais.



Maintenant, ils demandent aux autorités de voler à leur secours, avant que l’irréparable ne se produise.



