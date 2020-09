Covid-19 - Nouveaux symptômes, comment le virus a muté De nouveaux symptômes constatés et la manière évolutive du virus. C'est ce qu'apprend L'Observateur, argumentant sur une effroyable découverte sur la Covid au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020

Selon Dr Khardiata Diallo Mbaye au Centre de traitement de Fann, "de plus en plus , on constate un diabète inaugural chez les patients atteints du coronavirus. Il est aussi constaté des crises convulsives et des risques d'embolie pulmonaire", a révélé la professionnelle de médecine.



Pour le Dr Makhtar Camara, chef de l'Unité de Bactériologie de Le Dantec, son constat est aussi inquiétant que rassurant.

"Il y aurait une dizaine de souches qui circulent", a-t-il dit.



Depuis l'apparition de la Covid-19, en mars dernier, le Sénégal compte à ce jour 299 décès.



