Covid-19: Ousmane Sonko, Idrissa Seck et Khalifa Sall reçus par le Président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mars 2020 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Selon "L’As" dans parution de ce lundi, le président de La République va recevoir en audience, dès demain, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Serigne Mansour Sy, pour discuter avec eux des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



L’audience est prévue dans l’après-midi, non pas au Palais de la République, mais à l’Assemblée nationale. Mamadou Lamine Diallo et Cheikh Bamba Dièye, qui ont également donné leur accord de principe, ne sont pas encore programmés, si on en croit toujours le journal.

