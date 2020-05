Covid-19: Plus de 31 mille tests réalisés entre le 2 mai et hier, par l’Institut Pasteur

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 12:15

Entre le 2 mai et hier, l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a réalisé 32 mille 723 tests virologiques, informe "Le Quotidien".



La même source indique que Dr. Amadou Alpha Sall, administrateur de l’Institut Pasteur, a confirmé que le coût d’un test peut atteindre 50 mille FCfa, et que le coût global de ces prélèvements, est de 1 milliard 636 millions 150 mille francs.



Mais, précise Dr. Sall, «i[cette activité est menée dans le cadre de la mission de santé publique de [sa] structure, sans aucune facturation en contrepartie. L’Ipd ne gagnera aucun franc avec cette pandémie. Aucune personne honnête et intègre ne dira qu’elle a payé un test. L’Ipd n’a jamais facturé ses tests]i».



Toutefois, il annonce que l’institut a quand même reçu un appui de l’Etat.











