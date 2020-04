Covid-19- Police nationale: Le policier Big Pato sera distingué de la Médaille d'honneur

Le célèbre policier plus connu sous le sobriquet de Big Pato va être distingué par ses pairs. Il recevra, à titre exceptionnel, la médaille d'honneur de la police nationale. Ce, après avoir été reçu en audience hier par le Directeur général de la police nationale, l'inspecteur général de Ousmane Sy.



"Il m'a notifié qu'à titre exceptionnel LA MÉDAILLE D'HONNEUR DE LA POLICE NATIONALE me sera remise", a publié Big Pato sur sa page Facebook.



Le policier estime que cette distinction va constituer une source de motivation dans sa mission de sensibilisation et de rapprochement entre les forces de l'ordre et la population sénégalaise.



En attendant la remise officielle de la médaille dans ce contexte de CORONAVIRUS, Big Pato laisse exploser sa joie sur les réseaux sociaux.