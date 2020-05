Covid-19 / Pour non respect des mesures sanitaires: Malika refuse l'enterrement d'une inconnue dans ses cimetières

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mai 2020 à 22:14 | | 0 commentaire(s)|

L'enterrement d'une personne inconnue, non originaire de la localité et qui serait morte de coronavirus, inquiète les populations de Malika. Le défunt a été retourné à l'hôpital Principal de Dakar.



D’après le fils du Khalife général des Layènes, Magoum Keur Laye Thiaw, les mesures sanitaires qui devaient être prises pour l’inhumation, n’ont pas été respectées. « Nous avons refusé l’enterrement de la dépouille d’une personne décédée du coronavirus dans notre localité.



Le défunt n’était pas de la localité pour être enterré dans notre cimetière. On se réjouit du fait qu’il n’y ait pas de cas à Malika », rappelle le porte-parole du maire sur la Rfm.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos