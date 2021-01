Covid-19 / Pour vacciner toute sa population: Le Sénégal devra décaisser 1597 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021 à 13:41 | | 0 commentaire(s)|

Le vaccin contre la covid-19 coûte cher. Ce sont des milliards que le Sénégal doit débourser pour en bénéficier. Et pour vacciner tous les Sénégalais, l'État doit mettre sur la table 1597 milliards FCfa, selon le directeur de la prévention, Dr. Mamadou Ndiaye, qui intervenait dans l'édition de 12 heures sur I-Radio, ce mercredi 13 janvier 2021.



Le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr va présenter au chef de l'Etat, la Stratégie nationale de vaccination, ce mercredi, lors du Conseil des ministres. Ce conseil se fera en vidéoconférence, en raison de la recrudescence des cas de covid-19 au Sénégal.

