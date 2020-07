Covid 19: Pr Seydi révèle les deux signes évocateurs de la maladie

Le Chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, qui s’exprimait ce jeudi, lors du point mensuel sur la situation, après quatre mois, est revenu pour insister sur un certain nombre de signes à prendre dorénavant en compte.



«Chaque jour qui passe, nous remarquons qu’il y’a divers signes qui peuvent être tenus en compte. Il s’agit de l’anosmie et l’agueusie. Le premier, c’est la perte de l’odorat et le dernier la perte du goût. Ces signes restent donc évocateurs de la Covid-19», a fait savoir le professeur Moussa Seydi. Qui précise que ce ne sont pas spécifiquement des signes liés à la Covid-19. Parce qu’explique-t-il, «nous pouvons les voir dans d’autres maladies telles que la grippe et le paludisme».



Mais dit-il, «dans plus de 50%, les malades qui présentent ces signes, sont revenus positifs après avoir été testées positif à la Covod-19. Le chef de services des maladies infectieuses de Fann invite ces cas à s’auto-isoler pour ne pas contaminer les autres, mais également à joindre la cellule d’alerte pour se faire prendre en charge dans les meilleurs délais.

