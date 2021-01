Covid-19: Pr. Souleymane Mboup confirme la présence du variant britannique au Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 12:04 | | 1 commentaire(s)|

Le président-fondateur de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), a révélé la présence de la variante britannique de la Covid-19 au Sénégal, relate "Libération online".



"Nous vous informons avoir confirmé la présence d'une variante britannique SARS COV-2 dans des échantillons ", a confié le professeur Souleymane Mboup, avant d'ajouter : " Du fait que ces variants se transmettent plus rapidement, ce qui pourrait expliquer la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays, il est impératif d’appliquer scrupuleusement, les mesures de prévention individuelle et collective".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos