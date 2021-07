Covid-19: Près de 100.000 Sénégalais vaccinés ces 6 derniers jours

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021

Près de 100.000 Sénégalais se sont vaccinés, du vendredi 23 au mercredi 28 juillet 2021.



91.378 Sénégalais ont été vaccinés en six jours, portant ainsi, le nombre de vaccinés à 714.318. Si la vaccination a été un peu timide le week-end, c’était, par contre, le rush ces trois derniers jours.



16.277 vaccinés le lundi, 20.050 le mardi et 37 978 hier mercredi.





