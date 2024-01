Covid-19 : Retour des cas positifs

La covid-19 revient. En ce début d’année, le nombre de cas positifs est de plus en plus important. Durant la semaine de janvier, 34 cas positifs ont été notifiés à la direction de la Prévention du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Au micro de la Rfm, le Docteur Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention, a alerté. « D’abord, il faut signaler que la Covid-19 n’a jamais disparu. Il y a eu diminution significative des cas mais les mesures qui étaient préconisées, restent toujours valables, notamment le port de masque, le lavage des mains. Il s’est trouvé que nous sommes restés à un niveau tellement bas, qu'il nous arrive de rester tout un mois ou deux mois consécutifs sans même avoir de cas. Maintenant, il s’est trouvé qu’au mois de fin décembre début janvier, il y a eu régulièrement deux ou trois cas qui sont notés et notifiés », explique la blouse blanche.



Dr. Ndiaye de signaler que depuis le début du mois de janvier de 2024, il a été totalisé 34 cas positifs signalés dans le pays.













