Covid -19 - Serigne Babacar Sy Mansour: "l'Etat ni le remède, ni moyens, ni solutions" Le khalife général des tidianes Serigne Babacar Sy Mansour livre la thérapie contre le Covid-19. Cependant, il estime que l'Etat n'a ni les moyens, ni les solutions, encore moins le remède pour sortir les sénégalais de cette pandémie.

Selon le marabout, il faut « la prière, le repentir et l’aumône ».



Le khalife déplore aussi la perte de repères et d’autorités.



« Il n’ya plus de leaders d’opinion, il n’ya que l’argent qui prévaut au Sénégal, plus de valeurs. La vérité est que l’Etat n’a ni le remède, ni moyens, ni solutions ».



