Covid 19: Serigne Mbacké Ndiaye sur comment gérer les déplacements

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, a demandé aux Sénégalais de rester chez eux à l’occasion de la Tabaski. « Dans ce cadre, nous devons, nous ses partisans, donner l exemple en restant chez nous et en sensibilisant autant que possible d’autres concitoyens », a proposé Serigne Mbacké Ndiaye, ancien Ministre dans sa page Facebook.



Ainsi, pour ceux qui seront obligés de se déplacer, il leur demande d’être des volontaires de la lutte contre le coronavirus. C’est le cas, dit-il, des Étudiants organisés en caravane.



« Il faudrait dès lors, doter ces Etudiants de masques, de gel et de leur demander de faire de la sensibilisation dans leurs milieux respectifs. En le faisant, nous aurions fait œuvre utile à défaut d’appliquer les directives du Président, Chef de guerre contre la Covid », conseille-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos