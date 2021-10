Covid-19: Six infections sur sept ne sont pas détectées en Afrique (OMS)

Le nombre réel des contaminations au Coronavirus en Afrique est sept fois plus élevé que selon les chiffres officiels, qui ne prennent pas en compte des sujets asymptomatiques non détectés, faute de tests, a déclaré jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



« Au 10 octobre 2021, le nombre cumulé de cas d’infection par la Covid-19 était estimé à 59 millions en Afrique, un chiffre sept fois plus élevé que les plus de huit millions de cas officiellement notifiés » sur le continent, selon de nouvelles estimations de l’agence onusienne.



Depuis le début de la pandémie, « les pays africains ont enregistré plus de 70 millions de tests de dépistage de la Covid-19, ce qui représente une infime portion des 1,3 milliard d’habitants du continent », note l’OMS.



Au Sénégal, une tendance à la baisse des cas de Covid-19 est notée depuis déjà quelques semaines, confirmant ainsi la fin de la troisième vague.













leSoleil.sn

