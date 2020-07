Covid 19 : Sorti de sa quatorzaine, Me Malick Sall testé négatif

Mercredi 8 Juillet 2020

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall s’était mis en quarantaine pour 14 jours. Ce, après avoir été en contact avec une personne déclarée positive à la Covid 19.



Après sa quatorzaine, le garde des sceaux a effectué un test hier qui est revenu négatif.

