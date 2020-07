Covid -19 - Tests à 40.000 F CFA - Le Pr Amadou Dièye dédouane l'Etat Le directeur des laboratoires au ministère de la santé est intervenu sur la RTS, pour apporter des clarifications sur l’affaire des tests payants réclamés aux voyageurs. « Ce n’est pas une décision de l’Etat », a t-il dit.

Le directeur des laboratoires au ministère de la santé est intervenu sur la RTS, pour apporter des clarifications sur l’affaire des tests payants réclamés aux voyageurs.



« C’est une activité privée entre les voyageurs et les laboratoires, ce n’est pas une décision de l’Etat du Sénégal. Ce sont les pays de destination qui exigent le test au coronavirus.



Le ministère de la santé a agréé les laboratoires de l’Institut Pasteur, de l’Iressef, de Dantec et de l’hôpital militaire de Ouakam, pour permettre aux voyageurs de faire ces tests que les autres pays demandent », a-t-il fait savoir.



