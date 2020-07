Covid - 19 - Tivaouane et Diourbel - 10 Sages-femmes et 10 détenus infectés Dix (10) sages-femmes contaminées à l’hôpital de Tivaouane et dix (10) détenus infectés à la prison de Diourbel. Cela peut être apparenté au relâchement des populations.

Les personnels de santé continuent de payer un lourd tribut dans le combat contre la pandémie.



Le virus a contaminé une bonne partie du personnel de l’hôpital de la ville sainte de Tivaouane qui a vu la pédiatrie et la maternité fermées.



A la MAC de Diourbel, c’est le sauve-qui-peut avec la contamination d’au moins dix (10) individus par un détenu de 59 ans qui a même infecté l’infirmier major de la prison.



