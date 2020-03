Covid 19: Toutes les mosquées de Dakar fermées

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a ordonné la fermeture de toutes les mosquées de Dakar pour éviter la propagation du coronavirus.



Le premier flic du pays a signé cet arrêté ce jeudi. Une nouvelle mesure qui est prise après que la grande mosquée de Dakar et la mosquée Massalikul Jinan ont décidé de maintenir les prières du vendredi.



L'on nous signale d'ailleurs que l'imam Alioune Samb, notifié de la mesure administrative, fait présentement une déclaration.

