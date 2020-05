Covid-19 : Un agent de Ecobank Touba testé positif

C’est Ecobank Sénégal qui en fait l’annonce. Un travailleur de l’Agence de Touba a été testé positif au coronavirus. Suite à cela, le groupe informe que les dispositions sécuritaires et sanitaires préventives ont été prises, conformément au protocole Covid-19 mis en place par la Banque.



“Tous les employés, agents d’entretien et de sécurité ont été mis en confinement pour 14 jours. Une autre équipe a pris le relais pour assurer la continuité du service.





