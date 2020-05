Covid 19 : Un autre cas positif signalé à Auchan siège après Castors

Nombreux sont ceux qui se sont indignés du fait que Auchan reste ouvert et les autres marchés fermés. Les Sénégalais ne vont-ils pas avoir raison sur les autorités. Car en l’espace d’une semaine Auchan enregistre 2 cas.

Après Auchan Castors, le journal Les Échos informe que Auchan siège vient d’être infecté par le coronavirus. Un de ses employés a été contaminé par le Covid-19.



La direction d’Auchan renseigne que le patient infecté n’a été en contact avec aucun client.

Mais, tous ses collaborateurs considérés comme contact ont été identifiés et pris en charge par les autorités sanitaires. Auchan siège n'a été fermé pour désinfection.



