Covid -19 - Une cinquantaine de cas positifs aux HLM Ce n'est pas pour rien que l'on dit que Dakar est l'épicentre de la pandémie. Selon le mensuel d'informations générales Xibaaru HLM, la dite commune a enregistré plus de cinquante (50) cas positifs, confirmés par le corps médical.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Juillet 2020 à 06:45 | | 0 commentaire(s)|

Xibaaru HLM informe que le virus est au coeur de la commune avec plusieurs cas positifs et ce, depuis le début de la pandémie. "Nous comptons plus de cinquante cas positifs et beaucoup de maisons sont mises en quarantaines, bien qu'il y en a d'autres qui ont été libérés, d'autant que les cas suivis sont testés négatifs", a affirmé Mme Maiga, la responsable de la gestion de la pandémie.



"On ne sait pas ce qui va se passer et les une certaine frange de la population ne respecte plus les mesures barrières. Aux HLM, comme partout à Dakar, le masque est délaissé, alors qu'en le mettant, on se protège sois-même et on protège son environnement", relate le journal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos