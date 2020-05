Covid-19: Une vingtaine de soldats testés positifs

Une vingtaine d’éléments de l’armée seraient testés positifs au coronavirus d’après la Zik Fm. Et ces soldats sont tous de la Direction de l’intendance.



Ils sont sortis fraîchement du centre d’instruction de Dakar-Bango et appartiennent au contingent 20/1.Ces militaires malades, selon toujours la source, sont internés au Centre de traitement de la base militaire de Thiès.



