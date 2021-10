Covid-19: Washington offre 336.000 doses supplémentaires du vaccin Johnson & Johnson au Sénégal

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

L’Ambassade des États-Unis au Sénégal a annoncé dans un communiqué, l’arrivée jeudi à l’Aéroport international Diagne de Diass (Aibd), d’un lot de 336.000 doses supplémentaires de vaccin Covid-19 Johnson & Johnson, offertes par le Gouvernement américain.



La représentation diplomatique américaine à Dakar, précise, en effet, que ces 336.000 doses de vaccin Covid-19 Johnson & Johnson à injection unique que les États-Unis ont offert au Sénégal, par le biais de l’initiative Covax.



« Les États-Unis fournissent ces doses en toute sécurité, équitablement et sans conditions, dans le seul but de sauver des vies », relève ledit communiqué. D’après la même source, ce don « est le plus important jamais offert par un seul pays au Sénégal, pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ».



A noter que ce lot porte à 638.000 le nombre de doses de vaccins Covid-19 fournies au Sénégal, y compris les 302.400 doses du vaccin Johnson & Johnson précédemment offertes, précise "leSoleil".



De l’avis de l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal, il s’agit de « vaccins sûrs et efficaces (qui) sont notre meilleur outil pour mettre fin à la pandémie, et les États-Unis se sont engagés à fournir 1,1 milliard de doses de vaccin Covid-19 au monde ».



Par ailleurs, le communiqué a rappelé la décision des autorités américaines, de « fournir des vaccins Covid-19 à 92 économies bénéficiant de la garantie du marché de Gavi et aux États membres de l’Union africaine », indiquant que le Président Joe Biden a déclaré que « les États-Unis s’engagent à apporter aux efforts de vaccination internationaux, la même urgence que celle dont nous avons fait preuve dans notre pays. Nous partageons ces vaccins afin de sauver des vies et mener le monde à mettre fin à la pandémie ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos