Covid 19- Youga Sow, PDG de Sococim Industries: L'Ingénieur-géologue, généreux donateur contribue à hauteur de 100 millions de FCfa ( Groupe Vicat ) Rédigé par leral.net le Lundi 13 Avril 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)| Youga Sow, Directeur général de la cimenterie la « plus moderne et puissante » d'Afrique de l'ouest (Sococim) est un ingénieur, formé à l'Institut des Sciences de la vie et de la terre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Titulaire d'un MBA stratégique, obtenu en l'Institut africain de management de Dakar, Youga Sow est un généreux donateur qui a contribué à hauteur de 100 millions de FCfa à la lutte contre le Covid 19. Portrait…

La générosité des hommes continue de se manifester au quotidien. Chacun s’illustre à sa manière dans la lutte contre le Covid 19. Parmi ces bonnes volontés, figure l’Ingénieur-géologue, formé à l'Institut des Sciences de la Terre (IST) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). L'actuel PDG de Sococim Industries, a généreusement contribué à hauteur de 100 millions de FCfa pour la riposte contre le Covid 19.



Youga Sow, nommé Président Directeur général de la Sococim en 2012, à l'issue d'un conseil d'administration n’est pas à son premier coup d’essai. Il se donne les moyens de ses ambitions. Courtois et discipliné, Youga Sow s’évertuant en permanence à accompagner la bonne cause a instauré dans le cadre des RSE de son entreprise, l’offre de bourses d’études. Une initiative, ayant permis aujourd’hui, à garantir la formation de plusieurs centaines de jeunes. Son idéal, précise-t-on, consiste à participer au maintien de la matière grise dans le pays.



Après avoir remplacé en 2012, Gilles du Manoir, promu Directeur général de la filiale de Vicat-Industries en Inde, Youga Sow ne cesse de prospecter l’environnement des affaires pour mieux positionner la Sococim. Et, il a été reconnu que sa société est leader de par sa capacité de production, la qualité de ses produits avec du ciment labélisé. Son devoir de manager, un énorme challenger pour un cadre sénégalais, est entièrement rempli. Puisque, la Sococim, reste aussi, leader en termes de volume et de parts de marché.



Brièvement, l’Ingénieur-géologue, un « AS » du management des affaires a une certaine conscience de la gravité du Covid 19 qui constitue un frein au développement économique et industriel des pays du monde. Comprenant la nécessité d’agir de manière intense, Youga Sow, aurait estimé nécessaire de contribuer à temps afin d’en finir avec ce virus mortel. Bravo !



Histoire

Près de 70 ans d’expertise au service de la construction



Le 28 mai 1948, la Société de chaux et du ciment a été créée à Rufisque par M. André LINDENMEYER suite à un voyage d’étude au Sénégal. Elle avait un capital de 30 millions et sa capacité de production était de 40 000 tonnes par an. En 1978, la société de chaux et du ciment est nationalisé et devient la SOciété COmmerciale du CIMent : SOCOCIM INDUSTRIES.



L’entrée dans l’ère moderne

En août 1999, l’usine devient la propriété du groupe français Vicat et ce fut le début d’une modernisation avec beaucoup d’investissements. Le groupe Vicat a été créé par Louis Vicat qui est l’inventeur du ciment artificiel en 1817. Le groupe dispose de ce fait d’un savoir-faire historique dans la production de ciment.







Plan Performance 2010

L’objet de ce plan d’investissement majeur portant sur 150 Milliards de FCFA est surnommé « Performance 2010 ». Ces investissements ont été orientés essentiellement vers un accroissement de la capacité permettant d’accompagner la croissance de la consommation du ciment au Sénégal et dans la sous-région, une amélioration de la productivité de l’usine et son intégration dans son environnement. Ce plan a permis à la SOCOCIM Industries de passer à une production à 3,5 millions de tonnes par an mettant ainsi à la disposition du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest une capacité de production de ciment répondant aux attentes des marchés du pays et de la sous-région pour les décennies à venir. Aujourd’hui, ces objectifs sont tous atteints intégrant tous les aspects d’une industrie moderne, performante et respectueuse de l’environnement.

Outil industriel

SOCOCIM Industries une nouvelle ligne de cuisson



La ligne de cuisson de 3 500 tonnes/jour porte la capacité de l’usine de Rufisque à plus de 3,5 millions de tonnes. Cette unité de production permet de répondre à la demande soutenue du pays et de confirmer la position de leader de SOCOCIM Industries sur le marché Ouest africain.





Équipements

Broyeur cru vertical Polysius de 270 t/h

Hall de préhomogénéisation revu avec deux gratteurs (2 x 600 t/h) Claudius Peters et un jeteur (1 200 t/h) Bedeschi

Filtre à manches redecam haute température avec une surface filltrante de 10 000 m²

Silo d’homogénéisation Polysius de 11 000 t

Préchauffeur Polysius à double colonne et 5 étages

Four rotatif de 4,2 m de diamètre et 64 m de longueur

Refroidisseur Polysius de dernière génération

Silo de stockage clinker de 60 000 t

Extraction clinker

Système de convoyage généralisé pour limiter les émissions de poussières diffuses.







Le pilotage de l’usine est assuré à partir d’une salle de contrôle de dernière génération permettant une optimisation du suivi des consommations et des émissions tout en assurant une production régulière et un suivi qualité performant.



