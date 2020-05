Covid 19 à Kaolack : Une absence de lits de réanimation relevée au centre de traitement du Coronavirus

Les régions de l’intérieur du Sénégal font face à un manque criant de lits de réanimation. Après le plaidoyer du Pr. Moussa Seydi en faveur de Ziguinchor qui a jeté un coup de froid dans ses relations avec le ministère de la Santé, c’est au tour du centre de traitement du Coronavirus de Kaolack d’exprimer ses besoins en termes de lits de réanimation lors de la visite du gouverneur dans le site de traitement Covid-19 où 22 patients sont internés.



Aujourd’hui, même si aucun cas grave n’est à signaler, le centre de traitement de Kaolack ne dispose pas de moyens pour faire face à de potentiels cas grave de Covid-19 car ne disposant pas de lits de réanimation.



« On a besoin de lits de réanimation pour parer à toute éventualité », a confié le gouverneur à l'issue de sa visite. Il s’est engagé à porter le plaidoyer auprès des plus hautes autorités.

