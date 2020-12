Covid-19 à Matam / Une dizaine d'agents de santé testés positifs: L'hôpital fait face à des problèmes de prise en charge des malades

Le Centre de traitement épidémiologique (Cte) de l’hôpital régional de Matam, dans le nord-est du pays, est au bord de l’explosion. En raison du manque de matériels et du déficit des ressources humaines, la prise en charge des patients fait défaut.



Selon la Rfm, une dizaine d’agents de santé ont été testés positifs au virus. Ils sont suivis à domicile.



Face à cette situation difficile, liée à la hausse du nombre cas positifs au coronavirus dans cette partie du Sénégal, la structure a procédé à la fermeture de certains services comme la Pédiatrie et le SAU ( Service d'accueil et de traitement des urgences). Pis, informe la même source, les visites sont désormais interdits jusqu’à nouvel ordre.



Même situation à l’hôpital de Ourossogui. Ici, l'on annonce l'ouverture programmée d'un Cte après la réception de deux (2) appareils respiratoires envoyés par le ministre de la Santé.



Pour rappel, les trois (3) cas graves pris en charge à l’hôpital de Ourossogui, ont tous perdu la vie, faute de respirateurs artificiels.

