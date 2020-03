Covid 19 à Touba: L'arrivée d'émigrés en cachette inquiète le Sous-Préfet de Ndam et les populations

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Le Sous-Préfet de Ndam, dans la commune de Touba (ville située à près de 200 km de l'est de Dakar) lance l'alerte. Mansour Diallo a affirmé que des émigrés continuent de rallier la cité religieuse en cachette. Lui qui s'exprimait ce jeudi matin en marge d'une réception de dons de matériels sanitaires, estime qu'il y a, dans ces lots, des potentiels contaminés au Coronavirus.



" Depuis que cette pandémie a commencé à prendre de l'ampleur à Touba, nous recevons des appels des voisins qui nous informent de l'arrivée des émigrés en catimini et en cachette. Et c'est ça le danger. Si un porteur de ce virus se cache, il peut contaminer beaucoup de personnes ", a dit M. Diallo sur la RFM (Radio futur média, privée).



Le Sous-Préfet a salué l'acte des citoyens qui continent de faire des appels en les informant de l'arrivée des émigrés. Car, une fois dénoncés, eux aussi, interpellent le corps médical de façon discrète pour qu'il vienne saisir la personne concernée. Afin de le convaincre à venir faire le test. Il a révélé qu'il y a des cas et qu'ils sont en train de les gérer en toute discrétion.



Mercredi, lord d’un point de presse, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait un bilan de la maladie. 5 nouveaux cas ont été déclarés positifs sur les 25 tests effectués. Il s'agit de 3 cas importés, 2 cas contacts déclarés positifs, respectivement un contact d'un des cas d'hier (Mardi), et un contact du cinquième cas qui a produit énormément de contacts.



Ces 5 nouveaux cas portent à 36, le nombre de personnes atteintes de la maladie au Sénégal. Deux personnes ont été déclarées guéries, ce qui revient à 34 cas sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba, se déroule correctement, a rassuré Diouf Sarr.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos