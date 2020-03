Covid 19 à kédougou: Les équipes sanitaires du District isolent à domicile 60 personnes

Une femme testée positive en provenance de Paris a été retrouvée dans un bus hier à Fatick en partance à Kédougou. La femme a été descendue du bus qui relie Dakar à Kédougou, pour être maintenue à Fatick. Son prélèvement envoyé à Touba s’est avéré positif.



Selon le médecin chef de région Mamadou Diom cette dame à partagé le bus avec plus de 60 personnes qui sont toutes considérées comme des cas contacts avec la dame. Pour le Mcr de kédougou, ces personnes sont répertoriées avec adresses, numéro de téléphone et sont confinées à domicile et des équipes sanitaires feront le suivi de ces cas contacts pendant 14 jours.



Dr Diom précise que tout ces cas contacts ne pourront pas être mis en quarantaine comme ils ne montrent pas de symptômes donc les populations, chacun doivent faire attention et sensibiliser d’avantage les familles.



Reste à savoir si ces derniers vont rester chez eux en respectant les règles de sécurité sanitaires données par les autorités médicales de kédougou.



Ces personnes considérées comme des cas contacts doivent tout mettre en œuvre pour éviter tout contact avec leurs familles. Rassure le médecin chef de district Dr Fodé Danfakha.



La vigilance de tout un chacun est attendue et ces cas contacts doivent se présenter en cas de symptômes.





