Covid-19 au Sénégal: 500 000 doses de vaccin attendues en juillet

Le Sénégal va recevoir d’ici la fin du mois de juillet 2021, près de 500 000 doses de vaccin. L’annonce a été faite, ce jeudi, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale lors de la réunion du Comité national de gestion des épidémies (Cnge).



D’après Abdoulaye Diouf Sarr, l’approvisionnement du pays en quantité suffisante de vaccin va se poursuivre.



Ainsi, il est revenu avec beaucoup plus de détails sur ces vaccins. «332 117 doses de Sinopharm qui seront disponibles entre le 26 et le 27 juillet 2021.



Et, 151 200 doses de Johnson Johnson seront à Dakar le 31 juillet 2021.





