Covid-19 au marché Ocass de Touba : Le patient transféré à Dakar

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Avril 2020 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

Le dernier cas de coronavirus issu de la transmission communautaire détecté au marché Ocass de Touba, a été transféré, ce dimanche, au service des maladies infectieuses du centre hospitalier national universitaire de Fann de Dakar, informe le médecin-chef de région, Dr. Mamadou Dieng, contacté par Seneweb.



Toutefois, précise le spécialiste, ce transfèrement ne signifie pas que son état de santé est critique.



"Seulement, révèle-t-il, il ne nous reste qu’un seul patient au centre de Darou Marnane. Et, son état clinique est très stable. Nous espérons qu’il va sortir sous peu. Et quand il sortira, nous allons désinfecter la structure et tout réinstaller afin de mieux nous préparer pour d’éventuels cas".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos