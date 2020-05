Covid-19 en Côte d’Ivoire: prises de mesures identiques à celles du Sénégal, Ouattara donne raison à Macky Sall En Côte d’Ivoire, à l’issue de la réunion du Conseil National de Sécurité qu’il a présidé ce jeudi 14 mai 2020, le président Alassane Ouattara après examen de l’évolution de la pandémie, a pris d'importantes décisions pour le Grand Abidjan, des mesures presque voisines de celles contestées ou saluées du Président sénégalais. …

L’économiste, ancien président de la Banque centre des états de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), semble donner raison à Macky Sall…



Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Au cours de la réunion du Conseil National de Sécurité qu’il a jeudi 14 mai 2020, et après examen de l’évolution de la pandémie, d’importantes décisions ont été prises pour le Grand Abidjan, par le président Ivoirien Alassane Ouattara:

En voici six parmi les mesures prises

- levée du couvre-feu, à compter du vendredi 15 mai 2020; ‬

- levée de la mesure relative à la fermeture des maquis et restaurants à compter du vendredi 15 mai 2020, dans le strict respect des mesures barrières;

- maintien de la fermeture des bars, boites de nuit, cinémas et lieux de spectacle jusqu’au dimanche 31 mai 2020;

- réaménagement des mesures de restriction de rassemblements de 50 personnes à 200 personnes;

- réouverture des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à compter du lundi 25 mai 2020 ;

- maintien de l'isolement du Grand Abidjan jusqu’au dimanche 31 mai 2020.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos