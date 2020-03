Covid-19 et Couvre-feu: les péripatéticiennes en chômage technique, demandent le soutien de l’Etat

Ces temps-ci, les choses ne marchent plus pour nous à cause du Covid. Tous les clients qui venaient me voir pour solliciter mes services ont fondu dans la nature. Ils refusent même de répondre à mes appels. Actuellement, je suis complètement fauchée et je n’ai rien pour subvenir à mes besoins et ceux de mes 4 enfants que je dois nourrir. Je suis obligée d’emprunter de l’argent à un de mes voisins

Les clients ne viennent plus à cause de cette pandémie du Covid 19. Et on ne peut plus fréquenter les bars, dancings et autres endroits qui sont fermés. Les trottoirs non plus à cause du couvre-feu

On ne sait plus à quel saint se vouer. Nous traversons des périodes difficiles, car nous sommes en chômage technique. N’eussent été les quelques économies que j’avais mis de côté, cette période de crise serait très difficile pour moi et pour toute ma famille dont j’ai la charge

Le Covid-19 ne peut pas m’empêcher de travailler car c’est mon gagne-pain. Tout ce que j’ai réalisé dans la vie, je l’ai eu en vendant mon magnifique corps

mes fidèles clients viennent me voir dans mon appartement où je reçois comme d’habitude. Mais comme tous les Sénégalais, je respecte les mesures d’hygiène en me lavant bien les mains, en y mettant les solutions hydroalcoolisées. Cette disposition est également valable pour mes visiteurs. Et après chaque contact avec un client, je prends le soin de bien me nettoyer par mesure d’hygiène

certains hommes que je recevais souvent dans la soirée, m’ont clairement dit qu’ils ne pourront plus venir. D’autres m’ont même prié de ne plus essayer de les joindre